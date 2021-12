Green pass dei bambini, per gli under 12 non sarà necessario mostrarlo

Nel giorno in cui si aprono ufficialmente le prenotazioni per vaccinare i bambini della fascia 5-11 anni il Ministero della Salute ricorda che, in base al decreto legge che istituiva il Green pass, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il green pass.

Anche se vaccinati, dunque, i bambini che avranno il documento verde non saranno obbligati a esibirlo. Intanto in Lombardia, come spiega Il Corriere della Sera, già ieri si erano registrate più di 23mila prenotazioni sulla piattaforma della Regione.



"Fidiamoci dei pediatri"

“Fidiamoci dei nostri pediatri – ha esortato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo alle domande dei giornalisti sui vaccini ai bambini -; non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene. È materia delicata, su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli”.