Accordo fra City Sightseeing e Big Bus su Roma, nasce Roma Sightseeing Green

È appena nata la Roma Sightseeing Green Srl, frutto in un accordo strategico siglato tra il gruppo inglese Big Bus e la City Sightseeing Italy.

Le due aziende, infatti, hanno convenuto che in questo particolare momento occorra un approccio diverso al mercato del turismo, così come è stato inteso fino ad oggi, stabilendo unitamente che gli obiettivi da perseguire assieme sono il miglioramento del servizio in termini di qualità, efficacia ed efficienza, l’incremento dell’offerta, coniugata con l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione, mettendo a fattor comune servizi, personale e strutture.



Grazie a questo accordo, i clienti potranno utilizzare lo stesso ticket sia sui bus City Sightseeing sia su quelli Big Bus, con uguale qualità di servizio, parità di offerta e raddoppio delle frequenze.



Assieme all’accordo di natura tecnica, un’attenta formazione congiunta dello staff e la sostituzione della flotta. Tra gli obiettivi dell’accordo, infatti, quello di procedere su Roma con mezzi green a zero emissioni ambientali.