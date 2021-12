Voucher: attivo lo sportello online per gli indennizzi

Il ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso relativo ad assegnazione e erogazione delle risorse per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher, con dotazione di un milione di euro per l’anno 2021.

Le istanze, si legge su Hotelmag, possono essere compilate e trasmesse online a partire a partire dalle ore 12 del 7 dicembre 2021 sino alle ore 12 del 31 dicembre 2021. A questo scopo è pubblicata anche una prima lista di Faq per agevolare la compilazione delle istanze.



L’assegnazione dei contributi – some spiega il comunicato del ministero del Turismo – non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo indicato.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link