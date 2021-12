È tempo di voltare pagina. Un anno molto impegnativo sta volgendo al termine e chi lavora e scommette sul turismo si prepara a tirare le somme di un periodo ancora una volta sfidante.

Fra speranze e disillusioni, poche le certezze che hanno guidato l’attività dei manager impegnati su più fronti nel turismo. Norme in continuo divenire, situazione epidemiologica altalenante e difformità delle regole fra i diversi Paesi hanno contribuito a generare incertezza nei viaggiatori, anche se l’andamento della campagna vaccinale e qualche timido segnale di ripartenza, complice l’apertura di corridoi extra Ue, hanno ridato un po’ di fiato agli operatori.



TTG Italia ha ripercorso la cronaca del 2021 per raccontare i 50 personaggi che hanno contribuito a scrivere le pagine di un’annata che nessuno dimenticherà.



Nello speciale di fine anno, in distribuzione il prossimo 13 dicembre e online nella digital edition, il direttore Remo Vangelista tratteggia le figure di 50 attori del turismo, riportati in rigoroso ordine alfabetico, che con una propria storia, un’idea o un progetto hanno cercato di superare la barriera della crisi e hanno lasciato un segno di speranza destinato a traghettare il mercato nel 2022.