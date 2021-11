Cinquanta personaggi raccontati da TTG Italia. In un 2021 solcato da timide aperture e vendite a strappi, abbiamo deciso di raccogliere in un inserto speciale le 50 figure che si sono distinte per idee, progetti e la voglia di combattere contro la crisi di mercato.

Non sarà una classifica, ma un elenco in rigoroso ordine alfabetico di uomini e donne che si sono messi in evidenza in questa stagione.



Il direttore di TTG Italia Remo Vangelista racconterà il 2021 attraverso questa lunga serie di ritratti.



L'inserto lo troverete all'interno di Yearbook, il TTG Magazine in distribuzione lunedì 13 gennaio.



Con uno sguardo di fiducia proiettato al 2022.