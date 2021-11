Stop agli ingressi dal Sudafrica: l'ordinanza del ministro Speranza

Dopo lo stop ai voli imposto già da diversi Paesi, anche l’Italia mette in freno agli ingressi dal Sudafrica e da altri paesi dell’area, alle prese con un aumento dei contagi determinato dalla nuova variante del Covid da poco scoperta e che al momento sta creando allarme.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti emesso questa mattina un’ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini. Una misura giudicata da Speranza “di massima precauzione” in attesa delle valutazioni approfondite da parte della comunità scientifica.



Dall’Italia non esistono collegamenti aerei diretti con le aree interessate, mentre verso alcuni Paesi europei erano ripresi da poco i voli diretti con il Sudafrica.