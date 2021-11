Voucher: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 10 settembre 2021 n. 160, recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il provvedimento, si legge su Hotelmag, entrerà in vigore il 30 novembre 2021. Il regolamento definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dall’articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link