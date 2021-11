Green pass 2G, la linea di Draghi: partirà in caso di zona arancione

Il Green pass 2G - ovvero quello che segue il modello tedesco consentendo il libero accesso negli alberghi e nei ristoranti solo a vaccinati e guariti - potrebbe diventare una realtà in caso di fascia arancione o rossa. È questa la linea del governo Draghi, che risponde così al pressing delle Regioni sull’imposizione di maggiori restrizioni ai non vaccinati.

Il governo ha annunciato che per ora non attuerà misure che stabiliscano un doppio binario per i vaccinati e i non immunizzati, almeno non finché l’Italia resterà tutta in zona bianca. Le cose potrebbero però cambiare se si dovesse arrivare alla fascia arancione o rossa. In tal caso infatti, come spiega corriere.it, si potrebbe arrivare a valutare anche il modello tedesco del Green pass solo per guariti e vaccinati. Nei prossimi giorni si chiederà inoltre al Comitato tecnico-scientifico di valutare la riduzione da 12 a 9 mesi del certificato verde, che potrebbe però durare anche solo sei mesi. Gli scienziati hanno infatti stabilito che dopo sei mesi dalla seconda dose gli anticorpi del vaccino incominciano a calare.