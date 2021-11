Nitto Atp Finals: Gattinoni apre la lounge di Torino ai propri clienti

Parte il conto alla rovescia per le Nitto Atp Finals di tennis a Torino e per l’occasione Gattinoni aprirà la propria lounge situata nel cuore della città ai clienti che hanno acquistato i biglietti con experience.

Nella location ubicata in via Cesare Battisti all’angolo con via Roma, che resterà aperta dal 14 al 21 novembre dalle 9 alle 22, i clienti potranno avere informazioni sull’evento ma anche scoprire le eccellenze del territorio attraverso tasting experience di prodotti tipici in collaborazione con alcuni partner.



“Sempre per chi ha acquistato biglietto con esperienza da Gattinoni, che è Official Tour Operator delle Nitto ATP Finals – si legge in una nota -, è possibile usufruire del courtesy shuttle bus circolare in modalità ‘Hop on / Hop off’, attivo dalle 10 alle 22 con frequenza ogni 30 minuti, che collega la City Lounge Gattinoni con il Pala Alpitour e Eataly-Green Pea”.