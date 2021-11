Al via a Milano il National Geographic Fest 2021

Semaforo verde per il National Geographic Fest 2021, in programma a Milano dal 6 al 12 novembre. Oltre 35 appuntamenti, 7 proiezioni e 3 première con più di 45 ospiti nazionali e internazionali per esplorare, analizzare, riscoprire e valorizzare il pianeta che ci ospita e le sue risorse.

Il nuovo festival, che si avvale di Sardegna Turismo come main sponsor e, fra gli altri, di Costa Crociere, Sas e CityLife Shopping District come official sponsor, si terrà al CityLife Anteo e CityLife Shopping District e rilancia la sfida dei giovani della green generation. L’analisi degli effetti del cambiamento climatico, la rivoluzione verde e le buone pratiche per la salvaguardia della terra saranno al centro dei dibattiti: il National Geographic Fest 2021 farà incontrare le eccellenze protagoniste di questa sfida con una rassegna ibrida che si svolgerà sia in presenza sia online, con incontri trasmessi in diretta streaming su nationalgeographic.it.



Quattro le sezioni in cui si articola il programma. Da una parte, gli explorer e fotografi di National Geographic che racconteranno la propria missione, e i giovani della green generation, invitati a condividere le storie di impegno e innovazione che caratterizzano la nuova onda verde; dall’altra, ospiti istituzionali e di imprese private, pronti a individuare le sfide e le opportunità che le nostre comunità devono affrontare in tema ambientale. Infine i green leader, grandi aziende che prenderanno parte a sessioni speciali rappresentando la loro visione della sostenibilità.

Il National Geographic Fest si svolge a CityLife Anteo e CityLife Shopping District, piazza Tre Torri, 1/L a Milano. Gli eventi del Festival sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su citylife.spaziocinema.18tickets.it oppure presso la biglietteria di CityLife Anteo.