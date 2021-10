Green pass: il Governo valuta la proroga fino a fine marzo

La proroga del Gren pass obbligatorio sembra destinata a diventare realtà, almeno fino al marzo 2022.

Come riportato da La Stampa, si tratterebbe di una mossa programmata dal Governo per spingere verso il vaccino i No Vax e i No Pass, che speravano di resistere fino al fatidico 31 dicembre, scadenza al momento fissata dal Governo tanto per il certificato verde che per lo stato di emergenza.



Stato d'emergenza

Se la proroga del Green Pass appare quasi una realtà, in fase di valutazione è invece lo stato di emergenza. Se con la stagione fredda i segnali di aumento dei contagi dovessero trasformarsi in una nuova ondata, anche lo stato di emergenza dovrebbe essere prorogato. Questo almeno fino a tutto febbraio, anche perché andare oltre non si può, salvo modificare la legge, in quanto è previsto che oltre i due anni di legislazione emergenziale non si possa andare.



E, come conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri “ci vorrà cautela nel cancellare le misure restrittive. Toglieremo prima il distanziamento, poi le mascherine al chiuso e infine il Green pass”.