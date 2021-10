Airbnb: boom di ricerche di alloggi in vista di Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games torna in presenza: dal 29 ottobre al 1 novembre 2021 il festival porterà a Lucca i cosplayers e gli appassionati di fumetti di ogni dove. In occasione dell'evento Airbnb ha registrato una crescita che supera il 160% per quel che concerne le ricerche di alloggi in città.

Al di là della manifestazione, la piattaforma consente a tutti i comics-addicted di prendere parte a corsi online per imparare a disegnare fumetti e manga nonché di prenotare soggiorni unici in location tematiche come, ad esempio, la Guesthouse Comics di Roma le cui stanze invitano a rilassarsi in compagnia degli Eroi Marvel. Qui l'elenco completo delle esperienze e degli alloggi a tema comics. L. F.