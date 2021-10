Nasce a Milano Pero la prima selfie room italiana

Dopo l'apertura del Museo del Selfie all'interno dello Zoomarine - parco marino sito alle porte di Roma - un'altra realtà tutta italiana si focalizza proprio sui selfie: lo scorso 5 ottobre ha aperto a Pero, vicino Milano, una curiosa, divertente e colorata selfie room dove immortalarsi in uno, nessuno e centomila autoscatti.

Non un museo bensì uno studio fotografico che, in una superficie di 200 mq, tra curiosi fondali, stanze interattive e installazioni artistiche, permette di scattare foto e registrare video decisamente instagrammabili.



Per accedere e vivere questa singolare esperienza è indispensabile prenotare la propria ora di divertimento tramite il sito. Lo spazio è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 20 e dalle 15 alle 23 durante il weekend. L. F.