Bollette elettriche e gas: arriva il decreto contro i rincari

È arrivato ieri il decreto legge atteso dalle piccole e piccolissime imprese che dovrebbe alleviare anche in Italia gli effetti dei rincari dell’energia, con aumenti previsti del 40% sulle bollette elettriche e su quelle del gas.

Il decreto, si legge su Hotelmag, prevede, fra l’altro, l’azzeramento degli oneri generali di sistema per le piccole e piccolissime imprese e per le utenze domestiche sia per quanto riguarda la fornitura elettrica sia per quella del gas.



Il provvedimento, molto atteso, dovrebbe essere immediatamente operativo.



Il testo completo dell’articolo è disponibile su Hotelmag a questo link.