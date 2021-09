Net Zero: il Wttc lancia la Roadmap per il turismo

Il Wttc ha lanciato la Net Zero Roadmap per il settore Travel & Tourism per supportare l’industria dei viaggi nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è gestita in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e con i servizi professionali e gli esperti di consulenza di Accenture.



La Net Zero Roadmap traccerà una panoramica sullo status quo delle azioni per il clima nei viaggi e nel turismo, con lezioni apprese negli ultimi 18 mesi, e includerà quadri d'azione per settori specifici per aiutare ad accelerare gli impegni sul clima e la riduzione delle emissioni.



Il Wttc monitorerà e aggiornerà regolarmente la ricerca e il monitoraggio sulle azioni messe in campo per proteggere il clima, fornendo aggiornamenti continui fino al raggiungimento degli obiettivi del settore Travel & Tourism.



Il mese prossimo, durante la COP26 di Glasgow, il WTTC lancerà la Net Zero Roadmap in maniera ufficiale.