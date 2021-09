Decreto Green pass: eliminata la sospensione dal lavoro

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che regola l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Prima della firma del presidente della Repubblica tuttavia, è stato soggetto a un’importante modifica, con l’eliminazione della sospensione dal lavoro.

Stipendio sospeso

Inalterato invece l'obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Come riportato da La Repubblica, dal 15 ottobre chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà fin da subito la sospensione dello stipendio.

Il provvedimento sarà valido fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.



Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti "dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata" per non essersi messi in regola con l'obbligo di Green pass "il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021".



Il numero verde

Per dubbi, difficoltà e informazioni relative al Green pass ci sarà un numero verde unico, il 1500, in capo al ministero della Salute. Scomparirà invece il contact center 800 91 24 91 perché i servizi sono stati unificati.