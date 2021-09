È mancato Eugenio Magnani, storico direttore della sede Enit di New York e professionista stimato e apprezzato da tutto il mondo del turismo.

Magnani ha lavorato nell’industria del turismo per 40 anni. Prima come direttore dell’Enit in Gran Bretagna e poi, dopo 7 anni, a dirigere l’ufficio al Rockfeller Center di New York da dove si è occupato di promuovere il turismo tricolore negli Stati Uniti e in America Centrale.



Fra gli altri incarichi ricoperti, una volta rientrato in Italia, Magnani è anche stato direttore di missione per il Ministero del Turismo.



Grande il cordoglio che il mondo del turismo sta manifestando per questa perdita: Magnani era, infatti, non solo un professionista di grande valore e un vero esperto nella promozione internazionale della Penisola, ma anche un uomo estremamente disponibile, cordiale e dal sorriso sempre pronto a esplodere.



Anche la redazione di TTG Italia lo ricorda con affetto e lo ringrazia: vent’anni fa, proprio negli attimi terribili che stava vivendo New York durante l’attacco dell’11 settembre, Magnani trovò il tempo di telefonarci, permettendoci di raccontare all’industria del turismo cosa stava accadendo, attraverso la sua testimonianza ‘real time’.



Il direttore e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio per la scomparsa.