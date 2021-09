Da Rottamazione ter a Saldo e stralcio: le scadenze fiscali di settembre

Oltre 20 milioni di cartelle esattoriali. È una vera e propria montagna di faldoni quella che si è...

Oltre 20 milioni di cartelle esattoriali. È una vera e propria montagna di faldoni quella che si è accumulata nei cassetti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ma niente paura, non arriveranno tutti insieme, anzi: entro la fine dell'anno verranno consegnate al massimo 4 milioni di cartelle, andando in ordine cronologico. Le prime a partire in questi giorni sono, dunque, quelle che il Fisco non ha fatto in tempo a recapitare ai contribuenti prima del lockdown e che, dunque, risalgono a marzo 2020. Ma veniamo alle prossime scadenze fiscali, a cominciare da quelle della 'Rottamazione ter' e del...