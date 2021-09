Targhette da collezione con le fusoliere degli aerei: il business di Aviationtag

Creare business anche con gli aerei ormai dismessi e destinati ai cimiteri dedicati nei deserti. Si moltiplicano i tentativi da parte delle compagnie aeree di cercare di sfruttare in qualche modo i velivoli ormai in disuso, inserendosi in un mercato di nicchia dedicato ai grandi appassionati del settore, disposti a pagare pur di portarsi a casa un ‘cimelio’ da collezione.

E nel business si sono inserite anche società specializzate create ad hoc per distribuire o creare oggetti da collezione. Come nel caso di Aviationtag, che ha creato una collezione di targhette da utilizzare come portachiavi oppure per i bagagli. Per realizzarli utilizza il metallo delle fusoliere degli aerei e su ogni esemplare viene realizzata una grafica che ricorda l’aereo da cui arriva. L’ultimo in ordine di tempo è stato realizzato utilizzando l’ultimo B747 dismesso dalla flotta di El Al.