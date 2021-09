Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), torna nuovamente a parlare di uno dei provvedimenti più attesi e sospirati dal mondo del turismo organizzato: quello relativo all’apertura dei corridoi turistici verso alcuni Paesi extra Ue.

Come riportato da Adnkronos, in occasione della visita al 'supersalone’, l’edizione speciale del Salone del Mobile di Milano, il ministro Garavaglia ha commentato: “Ho avuto da Speranza l’ok per l’apertura dei corridoi turistici verso Maldive, Seychelles e altri Paesi, perché il turismo è anche uscire e non solo far venire gli stranieri in Italia". Sui tempi di attivazione, altro punto fondamentale del provvedimento, il ministro ha aggiunto: "Mi auguro che sarà operativo al più presto".



La notizia segue quella di qualche giorno fa, che segnalava come il Ministero del Turismo avesse chiesto la possibilità di ripristinare i corridoi con il Mar Rosso, con le Maldive, le Seychelles, Mauritius, Zanzibar, la Repubblica Domenicana ed Aruba.

In base alla proposta di Garavaglia, i collegamenti per raggiungere le destinazioni sopra indicate potrebbero essere effettuati con voli Covid tested.