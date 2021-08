Il momento tanto atteso sembra finalmente arrivato. Per ora si parla solo di misure future, ma il comunicato diffuso oggi sul sito del Ministero del Turismo sottolinea che “il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto), d’intesa con il collega della Salute Roberto Speranza, si adopererà a breve per ripristinare i corridoi turistici per le mete esotiche”.

Le mete considerate

A questo proposito, la nota ufficiale segnala come sia stato lo stesso Garavaglia a inviare una lettera alla presidenza del Consiglio sottolineando “le difficoltà delle agenzie di viaggi legate alle restrizioni Covid per le destinazioni extra Ue e la concorrenza sleale che subiscono da parte di competitor esteri”.

Il Ministero del Turismo ha chiesto pertanto la possibilità di ripristinare i corridoi con il Mar Rosso, alla luce del fatto che il governo egiziano ha garantito la totale vaccinazione degli operatori turistici dell’area, ma anche con le Maldive, le Seychelles, Mauritius, Zanzibar, la Repubblica Domenicana ed Aruba.



Il piano di Garavaglia

Garavaglia propone inoltre che i collegamenti per raggiungere le destinazioni sopra indicate vengano effettuati con voli Covid tested e sottolinea inoltre l’importanza di stipulare polizze assicurative specifiche. Infine, il ministro richiama al rispetto anche nelle strutture recettive dei protocolli Covid applicati in Italia. Tutte norme che potrebbero finalmente consentire di ripartire anche a un settore ormai fermo da quasi due anni.