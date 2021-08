Massimo Garavaglia: “È tempo di tornare alla normalità”

Obiettivo normalità. Per il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, è tempo di tornare a lavorare con maggiore serenità e guardando al futuro. Come riportato da La Stampa, il ministro, giunto in vetta al Mottarone per un incontro con gli operatori turistici e i sindaci, ha fatto il punto della situazione dopo la tragedia della funivia.

E non ha mancato di sottolineare che “Siamo alla fine dell'estate, ma dopo viene l'inverno e ricomincia una nuova stagione turistica. L'obiettivo è quello di tornare alla normalità. Oggi dobbiamo guardare al futuro”.

L’occasione della visita del ministro Garavaglia è stata offerta dalla due giorni in vetta organizzata da Oreste Primatesta, presidente dell’Unione turistica Lago d’Orta, che ha lanciato il ‘Lago d’Orta Wine Festival’.