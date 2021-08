Green pass, la validità passa da 9 a 12 mesi

L’ufficialità arriverà il prossimo 6 settembre, quando il Parlamento prendrà in carico l’emendamento al decreto relativo agli obblighi per la certificazione verde. Ma il via libera da parte del Comitato tecnico-scientifico ha di fatto ratificato l’estensione della validità del Green pass, che sarà quindi valido per 12 mesi.

La modifica arriva sull’onda di due valutazioni: la prima è relativa all’analisi sulla presenza degli anticorpi, che sembrano durare più a lungo rispetto a quanto verificato in una prima fase; la seconda riguarda le tempistiche per chi si avvicina alla scadenza dei 9 mesi previsti inizialmente (6 per chi è guarito dal Covid), che rischiavano di rimanere senza green pass e probabilmente senza la possibilità di ricevere ancora la terza dose (tema sul quale non è stata ancora fornita una risposta certa).