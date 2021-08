Finisce la pace fiscale che ha dominato fino ad adesso. Dal primo settembre, come ha stabilito la conversione in legge del decreto Sostegni bis, tornerà la notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il provvedimento, come spiega Corriere Economia, ha inoltre definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della ‘rottamazione-ter’ e delle due rate del ‘saldo e stralcio’ previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in 4 mesi.



Le scadenze

Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021.



Entro il 31 agosto 2021, quindi, si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione ter); entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione ter).



Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.



Accertamenti e addebiti Inps

Il decreto ha concesso la proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.



“La sospensione — precisa però l’Agenzia delle Entrate — riguarda il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione e quindi entro il 30 settembre 2021”.



Pignoramenti e ipoteche

Restano sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, ma dal 1 settembre riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.