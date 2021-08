Il bonus terme slitta dopo la metà di ottobre

Il bonus terme deve aspettare. Lo sconto previsto sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, infatti, non è disponibile da subito: per prenotare è necessario infatti attendere che Invitalia completi la procedura di accreditamento per le strutture termali.

Secondo Federterme-Confindustria i tempi potrebbero slittare fino alla metà di ottobre, se non ancora più avanti. La procedura, e le indicazioni sulle modalità di prenotazione dei servizi con accesso al bonus dovranno comunque arrivare entro la fine dell’anno.



Per accedere al bonus, che compre il 100% del prezzo d’acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro, i cittadini dovranno prenotarli presso un istituto ternale accreditato che provvederà a rilasciare un attestato di conferma. Il bonus non è legato all’Isee né al nucleo famigliare.