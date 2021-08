L'Italia resterà tutta in zona bianca anche la prossima settimana

È rimasta in bilico fino all’ultimo per via dei dati relativi ai ricoveri, ma poi gli ultimi rilevamenti hanno scongiurato il peggio. E così anche per la prossima settimana la Sicilia, insieme a tutto il resto dell’Italia, resterà in zona bianca.

Per l’isola si tratta di una boccata d’ossigeno importante che arriva in una delle settimane più ‘calde’ dal punto di vista del turismo. Gli operatori del settore temevano infatti che il passaggio in zona gialla, con tutte le limitazioni che ne sarebbero conseguito, avrebbero avuto un pesante contraccolpo sul turismo, dando il via al processo delle cancellazioni dell’ultimo minuto.



Resta comunque ancora un lievissimo margine di incertezza in quanto l’ufficialità in merito alla zona bianca in tutta Italia arriverà solamente oggi nel pomeriggio.