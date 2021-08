Il Ferragosto dei vip: dove sono in vacanza le star

Sicilia e Sardegna, ma anche Formentera, Grecia e la montagna. La mappa dei vip nostrani si sviluppa pressoché in queste direzioni per i giorni centrali di agosto.

Dopo la comparsa a sorpresa di Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri a fine luglio, l’Italia è tornata ad occupare un posto di grande rilievo per le vacanze dello star system, e i divi nostrani stanno scegliendo per lo più destinazioni nazionali.



Così Diletta Leotta ha festeggiato a Ferragosto i suoi 30 anni in Sicilia con una festa in compagnia di Elodie. La cantante ha raggiunto la Leotta dopo qualche giorno in Puglia per l'inizio del tour di Mahmood.



Sceglie la Sardegna, Porto Cervo in specifico, Chiara Ferragni, che si gode le vacanze di metà agosto con la famiglia sulle coste dell’isola, mentre l’uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, è stato avvistato a Sabaudia in compagnia di Francesco Totti.



L’isola di Albarella è stata invece la destinazione di Ferragosto per Belén Rodriguez e famiglia, raggiunta dalla sorella Cecilia e dal fidanzato Ignazio Moser.



Estero invece per Aurora Ramazzotti, che dopo Ibiza ha raggiunto il fidanzato a Mykonos mentre la mamma Michelle Hunziker ha scelto la montagna, in specifico l'Alta Badia.



Alessia Marcuzzi è con la famiglia a Formentera, dove si trovano anche Cristina Chiabotto, Federica Nargi e Alessandro Matri.