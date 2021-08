Il bonus terme sarà disponibile sul sito di Invitalia da fine ottobre

Sarà disponibile dalla fine di ottobre sul sito di Invitalia il bonus terme annunciato la scorsa settimana dal ministero per lo Sviluppo economico. L’anticipazione è stata data da Federterme-Confindustria, che ha anche aggiunto che sul sito dell’associazione sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie per ottenere il contributo fino a un valore massimo di 200 euro.

Il bonus terme, finanziato con 53 milioni di euro, si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Si tratta, in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid.



Con un prossimo avviso pubblicato sui siti internet del Mise e di Invitalia verrà data comunicazione anche dell’elenco degli stabilimenti accreditati.



Il bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse in uno stabilimento termale prescelto. Copre sino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro; l’eventuale parte eccedente del costo del servizio è a carico del cittadino.