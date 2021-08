Ferragosto e dintorni da tutto esaurito in Italia grazie in gran parte ai turisti di casa nostra, ma senza tralasciare una ripresa dei flussi dall’estero, anche se con numeri ancora lontani dal passato. E il computo finale di tutto il mese di agosto è destinato e superare i numeri del 2019.

Sono le previsioni della Cna Turismo e Commercio in base all’analisi dei dati dei propri associati. Secondo le stime il numero di connazionali in vacanza presso le strutture alberghiere ed extralberghiere dovrebbe toccare quota 13 milioni, una cifra che supererebbe di tre milioni quelle del 2019. Ed emerge anche che nel periodo ferragostano sarà praticamente impossibile trovare un posto libero.



Stranier in ripresa

Sul fronte degli stranieri le previsioni parlano invece di 4 milioni, un dato che farà tornare almeno in parte il sorriso alle città d’arte. La scelta numero uno sulle destinazioni premia indiscutibilmente il mare, seguito da montagna, terme, colline e borghi, mentre nel computo totale oltre 11 milioni sceglieranno le sistemazioni ricettive tradizionali e i restanti 6 punteranno sulle varie formule extra alberghiere.