Federturismo, giudizi positivi sullo sblocco dei 400 milioni per il settore

Reazione positiva da parte di Federturismo allo sblocco dei 400 milioni a favore della imprese del turismo. “La firma sui decreti per lo sblocco di oltre 400milioni di euro per le imprese turistiche – si legge in una nota - conferma la volontà del ministro del Turismo Massimo Garavaglia di non lasciare indietro l’industria del turismo che, nonostante la stagione estiva in corso, sconta ancora gli enormi problemi legati alle chiusure protrattesi fino al mese di giugno 2021”.

Federturismo invita comunque a non abbassare la guardia, anche in virtù di un’estate che si sta presentando con punti oscuri come “la stagione corta, le prenotazioni last second e le molte disdette, la mancanza di turismo internazionale e l’incertezza sulle prossime settimane”.



Ancora in merito al provvedimento Federturismo giudica “una buona notizia, come da tempo chiedevamo, il fondo specifico di 200 mln di euro dedicato alle strutture turistico-ricettive con fatturato superiore ai 10 mln di euro, una categoria di imprese fino ad ora rimasta fuori da tutti gli strumenti di ristoro e sostegno”.