Regione Campania: finanziamenti per le mpmi del sistema turistico

La direzione generale per le Politiche culturali e il Turismo, della Regione Campania, ha emanato l’avviso pubblico “Misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal Covid-19”. Prevede la concessione di un finanziamento, si legge su Hotelmag, in favore delle mpmi che operano in forma imprenditoriale con codici Ateco 2007, in particolare alberghi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività delle agenzie di viaggi e di tour operator.

Obiettivo dell’avviso, come spiega una nota della Regione Campania, “è sostenere interventi volti alla digitalizzazione, all’innovazione di processo o di prodotto, al riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e degli operatori dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale, per stimolare la ripresa del turismo nel territorio regionale e generare impatti positivi in termini di rilancio dell’economia e dell’occupazione”.



L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’avviso è pari a 15 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a copertura della spesa ammessa nella misura massima del 60% e sino a un massimo di 200mila euro.