Continua a non esserci chiarezza sul tema del green pass per i ristoranti degli hotel, mentre alcuni alberghi stanno decidendo, motu proprio, di richiedere comunque il certificato vaccinale ai clienti a partire dal 6 agosto.

L’atteso chiarimento da parte del Governo non è ancora arrivato, ma questa mattina il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo quanto riporta l’Ansa, ha affrontato l’argomento.



"Credo che si possa valutare l'ipotesi 'no green pass' ai ristoranti dentro gli alberghi quando i ristoranti fanno un servizio esclusivo alla clientela dell'albergo” ha detto ai microfoni de La7.



Il tema, ha detto ancora Costa, “è stato posto con forza anche dalle associazioni di categoria e credo sia un tema sul quale valga la pena fare una riflessione. Abbiamo qualche giorno di tempo per comprendere se possiamo dare questo tipo di risposta".