Quando il bar diventa location per promuovere il territorio: l’esperienza di Caffè Martini

Da quando le restrizioni dovute al Covid si sono allentate, si assiste alla ripresa graduale delle attività, ma sono ancora pochi i locali che hanno optato per una strategia orientata alla prudenza e finalizzata alla creazione di una nuova customer experience, aumentando addirittura il fatturato complessivo.



È il caso del Caffe Martini di Castrocielo, attività nel cuore della Ciociaria che, attraverso un’attenta analisi degli impatti dell’attuale scenario pandemico e dei conseguenti cambiamenti nel comportamento del consumatore ha 'cambiato pelle', premiando chi rispetta le regole anti-Covid. Quella adottata dal Caffè Martini è una strategia sviluppata grazie alla collaborazione con una startup specializzata, Vivila Dmc, che ha stilato le linee di una nuova customer experience in cui bisogna tenere conto di un mercato mutato per effetto della pandemia.



Ecco quindi che un bar diventa non solo un luogo assolutamente sicuro, ma anche un punto nevralgico di promozione del territorio, con benefici per il turismo e per il commercio. I clienti più rispettosi delle regole vengono, infatti, premiati con esperienze uniche e completamente gratuite da vivere su tutto il territorio, realizzate in collaborazione con start up innovative come Yookye o relais come il Castello di Leonina in Toscana.

“A livello generale – spiega Silvano Martini (nella foto), titolare del Caffè Martini - abbiamo lavorato molto nonostante gli effetti della pandemia, ed è stato possibile perché abbiamo capito che qualunque attività ha bisogno di evolversi, anche a costo di andare controcorrente. Un bar può fare la propria parte per la collettività anche durante un momento di emergenza: noi abbiamo deciso di attivarci, ad esempio, aumentando i servizi bancari e postali, in modo da incrementare il valore percepito dal cliente e ridurre le code agli sportelli, le file d’attesa e di conseguenza il rischio di assembramenti. Abbiamo organizzato momenti di condivisione sicuri modificando l’esperienza del cliente, ponendo al centro dell’attenzione comportamenti virtuosi e premiando tutti coloro che, rispettando le regole, hanno deciso di essere parte della soluzione e non del problema. Stiamo per questo premiando i clienti per i loro comportamenti attraverso esperienze da vivere su tutto il territorio italiano. In pratica, abbiamo fatto in modo che gestore e clienti fossero parte di un’unica squadra”.