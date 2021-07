La fiducia, valore fondamentale nel turismo. Non solo per i clienti. Ma anche per le aziende, dalle quali ci si aspetta empatia, rassicurazione, vicinanza. Sarà la 'confidence' il tema portante dell'edizione 2021 di TTG Travel Experience che si terrà dal 13 al 15 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini in concomitanza con SUN Beach&Outdoor Style e SIA Hospitality Design.

Relazioni da ricostruire

A ricordarlo è stata Gloria Armiri, group exhibition manager divisione turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group, in occasione del secondo appuntamento di 'Dialoghi sul turismo' organizzato da Isnart con la media partnership di TTG Italia e LaPresse.

"La fiducia è un valore molto importante che si riflette non solo nel business, ma anche nelle relazioni, nel futuro, nella natura ed quindi fondamentale che questo valore si crei nel mondo dell'intermediazione". Soprattutto in una fase come questa, dove, ha evidenziato Armiri, "il mercato è molto confuso, le regolamentazioni non sono assolutamente chiare".



La ripresa

Nonostante le difficoltà, la filiera turistica si sta comunque riorganizzando. "Ovviamente gli operatori incoming stanno cercando di rivedere il loro prodotto in una chiave post Covid che riflette un contatto con la natura molto forte, la tendenza a fare vacanza più attiva e più sensoriale. La vacanza benessere non è più nella spa, ma si coniuga con il benessere mentale e anche medicale´.



Regole chiare

Ma, sottolinea ancora Armiri, "ricordiamoci bene che i numeri significativi arrivano anche dall'outgoing, dagli italiani che vanno all'estero. Ecco perché mentre aiutiamo gli operatori a trasformare il loro prodotto, abbiamo anche bisogno di avere regole chiare, altrimenti chi organizza viaggi all'estero è completamente bloccato".

Amina D'Addario