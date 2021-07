Valle d'Aosta: Courmayeur si candida per il G7

Courmayeur si candida a ospitare il G7 che si terrà in Italia nel 2024. Lo conferma la delibera della Giunta del Comune valdostano, in cui si sottolinea l’opportunità dell’evento per dare visibilità a livello internazionale del patrimonio naturalistico della destinazione valdostana. Tra i punti forti, si legge su Hotelmag, la posizione ai piedi del Monte Bianco, un’autostrada che collega alle principali città europee, la vicinanza a aeroporti internazionali e all’aeroporto di Aosta, per voli privati o di linea; dotata, inoltre, di un eliporto.

Sul piano dell’ospitalità il Comune evidenzia “strutture ricettive di adeguato livello quantitativo e qualitativo, idonee a ospitare le diverse categorie di partecipanti al vertice, oltre a strutture polivalenti con spazi eleganti e funzionali per ospitare le riunioni, i media e le delegazioni; spazi outdoor per la sosta o il posizionamento di altre strutture temporanee”. A tutto questo si aggiunge l’offerta di un territorio che consente l’organizzazione di programmi di intrattenimento per gli ospiti, tra cui la funivia Skyway, le Terme di Pré-Saint-Didier e i castelli.



Sono previste azioni mirate su: turismo sostenibile, energie rinnovabili, servizi digitali.



Il Centro servizi Courmayeur, società in house del Comune ha già predisposto il dossier di candidatura approvato in Giunta. Se la candidatura sarà accettata, verrà costituito un Comitato di indirizzo sotto l’egida della Regione Autonoma Valle d’Aosta.