Mooney lancia la polizza gratuita ‘Mooney Vacanze Serene’

Mooney lancia la polizza ‘Mooney Vacanze Serene’ emessa da una primaria compagnia assicurativa per favorire la ripresa del turismo italiano in totale sicurezza. La proposta dell’azienda di proximity banking & payments nata dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo) prevede che entro il 30 settembre, per chi attiva o ricarica una carta Mooney, la copertura assicurativa Covid-19 sarà gratuita e consentirà di viaggiare fino al 14 ottobre senza pensieri.

La polizza Mooney Vacanze Serene è valida sia in Italia che in Europa e prevede il rimborso delle spese mediche a seguito di inconvenienti durante il viaggio, la consulenza medica telefonica, il trasporto sanitario organizzato, la consegna di generi alimentari di prima necessità e farmaci a domicilio, oltre al rimborso delle spese alberghiere del soggiorno in caso di quarantena.



“Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo lavorato con consapevolezza e grande impegno alla messa in sicurezza dell’azienda, garantendo la business continuity e la salute delle persone. Abbiamo sviluppato un piano d’azione con l’obiettivo di supportare e mostrare vicinanza concreta alle persone, alla rete di punti vendita e alla comunità. E ora, la polizza Mooney Vacanze Serene è un ulteriore contributo alla ripresa del turismo in totale sicurezza e va a premiare chi ci sceglie e condivide i nostri valori” ha spiegato Emilio Petrone, amministratore delegato di Mooney.