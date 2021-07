Piccola frenata, o quanto meno un rallentamento, sulla promessa di Superbonus esteso alle strutture ricettive. Negli scorsi giorni il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, aveva infatti anticipato la volontà di mettere in campo un Superbonus ristrutturazioni fatto apposta per il turismo, che invece di scontare il 110% si fermerebbe all’80%, ma potrebbe contare su procedure di accesso semplificate.

"Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell'80%, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo” aveva detto Garavaglia.



Una corsa in avanti che non piace ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno richiamato il ministro a un confronto, per evitare di creare confusione.



“Prima di lanciare proclami sull’estensione del Superbonus 110% alle strutture turistico-ricettive – dice Luca Sut, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive - invitiamo il ministro Garavaglia e il Governo ad aprire un confronto con le forze parlamentari. Il Movimento 5 Stelle ha messo a punto la maxi-agevolazione e ha sempre proposto la sua estensione ad attività alberghiere ed extralberghiere, così come chiede da tempo un tavolo di coordinamento Governo-Parlamento sul tema. È fondamentale, infatti, che una eventuale nuova norma sia armonizzata con il quadro che si va delineando anche grazie al lavoro emendativo che stiamo conducendo contestualmente all'esame del decreto Sostegni-bis e del decreto Semplificazioni”.



In sostanza, dicono i 5 Stelle al ministro, è meglio fermarsi un attimo. “Approvare una norma ad hoc senza il necessario coordinamento con il lavoro parlamentare sul Superbonus, significa correre il serio rischio di generare confusione e complicare la concreta applicazione da parte degli operatori turistici” conclude Sut.