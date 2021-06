L’Italia è uno scrigno infinito di location per il wedding. Uno scrigno che sta cercando di tornare ai livelli pre-Covid attraverso l’azione di amministrazioni pubbliche, enti di promozione e aziende private, che stanno cercando di sfruttare il trend del periodo.

Un anno, il 2021, che vede ancora aperture limitate per chi arriva dall’estero, ma nello stesso tempo sta recuperando la grande fetta di sposi italiani che, giocoforza, sta rinunciando ai viaggi internazionali.



Su TTG Magazine un Focus dedicato al prodotto nozze racconta le proposte delle destinazioni italiane, sempre più aperte a favorire il turismo legato al giorno più bello.



Dalla Toscana alla Puglia, passando per Sardegna e Sicilia, i territori si promuovono per attrarre gli sposi sia per la luna di miele sia per la cerimonia nuziale.



