Affitti brevi in ripresa, complici smart working e voglia di vacanze

Il settore degli affitti brevi, della durata sotto i 30 giorni, torna lentamente a riprendere quota, complici la ripresa delle vacanze e la tendenza a fare smart working lontano da casa.

“Oggi assistiamo a due grandi tendenze – ha spiegato al Sole 24Ore Marco Celani, fondatore di Italianway e presidente dell’associazione italiani gestori affitti brevi -. Nelle città, che si sono svuotate con la pandemia, molti proprietari che si erano rivolti al segmento locazioni a breve perché avevano seconde case inutilizzate o perché scottati dall’affitto standard 4+4, sono in realtà tornati proprio a quest’ultimo. La seconda tendenza riguarda, invece, le località stagionali di mare e montagna, dove gli annunci di case da locare a breve termine sono aumentati online o offline perché già dallo scorso anno si è visto che molte persone preferivano andare in casa piuttosto che in hotel. Da segnalare anche una forte attrazione verso località secondarie. Anche se in diversi casi gli affittuari si focalizzano su periodi lunghi di oltre un mese per fare smart working da luoghi di vacanza insieme alla famiglia”.



Per le località di vacanza la stagione sta iniziando in questi giorni ed è ancora presto per fare il punto su domanda e occupazione. “Sono scese anche le tariffe perché sono mancate le destinazioni city, storicamente le più care. Per il 2021 vediamo tariffe stabili, sottoposte alle stesse dinamiche”. Ma da Aigab segnalano anche che si sta allungando il periodo di permanenza. Un soggiorno dura in media 19 notti, due anni fa 11 notti.



“È presto per fare previsioni - chiude Celani -. In questi giorni tutti stiamo registrando record di richieste, ma abbiamo anche picchi di cancellazioni”. Sardegna e Puglia sono le regioni più richieste, ma si muove bene anche la Toscana. Vanno bene anche la Sicilia e le Marche e c’è una ripresa per città come Roma e Milano.