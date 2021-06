Vaccino Covid, il 63% degli italiani sceglie di spostare le vacanze

Il 63% degli italiani è pronto a spostare le vacanze pur di farsi iniettare la prima o la seconda dose di vaccino anti-Covid. Lo dice un’indagine Coldiretti-Ixe’ sulle vacanze degli italiani al tempo della pandemia.

"La tutela della salute resta la priorità degli italiani con solo il 23% che preferisce rimandare il vaccino – sottolinea Coldiretti - pur di godersi le ferie, mentre il restante 8% è indeciso. E la scelta di vaccinarsi prima di andare in vacanza è spinta anche precisa la Coldiretti, dalla possibilità di accedere al green pass che consente di godere di offerte e servizi altrimenti preclusi".



L’emergenza Covid, dice lo studio Coldiretti, ha però condizionato la scelta delle destinazioni di vacanza per il 49% degli italiani. Il 33% dei vacanzieri, ad esempio, resterà all’interno della propria regione, e solo il 6% prevede di andare all’estero. Il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza.



“Con l’emergenza Covid sono solo 1,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere una vacanza all’estero durante l’estate - sottolinea ancora la Coldiretti -, nonostante il via libera al green pass che consente di varcare le frontiere, ma anche di accedere in patria a servizi ed attività che sono state per lungo tempo precluse dalle misure adottate per fermare il contagio".