Zoomarine e Aquafelix: domani la riapertura al pubblico

L'attesa è finita. Il 17 giugno l'Aquafelix (Civitavecchia) e lo Zoomarine (Torvaianica) riapriranno i battenti all'insegna della sicurezza. Il 17 e il 18 giugno Zoomarine offrirà ai giovani fino a 16 anni (accompagnati da un adulto pagante e con prenotazione sul sito del parco), l'ingresso gratuito.

Attenzione anche agli insegnanti, che per tutta la stagione potranno accedere gratuitamente, e alla promozione turistica del territorio. Tante le novità e gli ospiti: "Diversamente dall'attuale cautela socio-economica, Zoomarine ha deciso di puntare su nuovi investimenti: dall'inaugurazione del Museo del Selfie (il primo in Italia) agli habitat dedicati agli scoiattoli volanti e ai lemuri. E ancora la nuova attrazione Zoo Scuola Guida e la proiezione Roller Coaster in 4D", ha dichiarato Federico Viola, direttore finanziario di Zoomarine. L. F.