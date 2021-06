Con l’ingresso nell’estate si avvicina la scadenza per lo stato di emergenza, che dovrebbe terminare il prossimo 31 luglio. In realtà, secondo le prime indiscrezioni che filtrano su alcuni quotidiani, la presidenza del Consiglio avrebbe intenzione di prorogare ulteriormente i poteri straordinari, fino alla fine dell’anno.

Alla base della decisione un’emergenza sanitaria sicuramente non ancora terminata nel mese di luglio, la campagna vaccinale ancora in piena fase intensa e il rischio che il rientro dalle vacanze possa coincidere, come lo scorso anno, con una recrudescenza dell’epidemia portata da nuove varianti.



Per questo Mario Draghi sembra intenzionato a prolungare lo stato di emergenza che consente di adottare in maniera rapida anche nuove restrizioni nel caso in cui i contagi dovessero subire una nuova impennata.



La decisione dovrà comunque essere presa in un prossimo Consiglio dei Ministri più prossimo alla scadenza dello stato di emergenza.