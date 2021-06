Calendario fiscale: verso la proroga di due mesi per il pagamento delle cartelle

Governo e Parlamento si stanno confrontando su due diverse ipotesi in merito alle prossime scadenze dei versamenti fiscali.

La prima ipotesi, come riportato dal Sole 24Ore, riguarderebbe la possibilità di spostare in avanti di due mesi la sospensione dei termini di notifica, attualmente in scadenza il 30 giugno, a cui è collegata anche quella dei versamenti.

Una seconda ipotesi riguarderebbe la possibilità di scaglionare i pagamenti in stand by per l'emergenza Covid ed evitare così l’handicap di rate da saldare in un'unica soluzione.

Il calendario fiscale è quindi ancora da mettere a punto e oltre alla possibile proroga al 20 luglio degli acconti delle partite Iva, la partita si sposta nella conversione del decreto Sostegni-bis, con in primo piano un nuovo intervento mitigatore sul tema riscossione.



Tra gli emendamenti parlamentari depositati, in attesa di quelli indicati, sono diverse le proposte per estendere ulteriormente il blocco delle cartelle. Si è discusso della possibilità di spostare in avanti il blocco di due mesi, facendo in questo modo scattare la ripresa delle notifiche dal 1° settembre e il termine di versamento al 1° ottobre, anche se in questo caso si tratterebbe dell'ennesimo intervento ponte, che rischia di far aumentare le rate da saldare in un'unica soluzione.