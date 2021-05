Estate all'insegna della flessibilità: le nuove regole per viaggiare sereni

Un’estate all’insegna della flessibilità,da vivere seguendo le regole che abbiamo già imparato a conoscere l’anno scorso, ma con qualche novità

Sul Corriere della Sera si esaminano i principali accorgimenti da seguire al momento di prenotare gli spostamenti estivi. A cominciare dalle regole relative ai voli.

“La regola generale - spiega il corriere della Sera secondo quanto riportato dall’Unione Nazionale Consumatori - dice che se le vacanze nell’estate 2021 sono annullate a causa di nuove restrizioni comunitarie negli spostamenti o all’eventuale decisione di altri Paesi stranieri di precludere l’ingresso ai turisti, il consumatore ha diritto al rimborso o a un voucher. Se invece è il consumatore a decidere di non partire perché ha cambiato idea o non si sente sicuro, pur non essendoci restrizioni e passati i termini per la disdetta, la controparte non è tenuta a riconoscere alcun rimborso, voucher o compensazione di altro tipo”.

In pratica tuttavia albergatori e compagnie aeree hanno impostato politiche di maggiore flessibilità.



Biglietti del treno o voli: se il viaggiatore è messo in quarantena obbligatoria perché ha il Covid oppure è stato a contatto di un positivo, "ha il diritto di ricevere il rimborso in denaro o il cambio di data", spiegano in Alitalia. Allo stesso modo si comporta Trenitalia, che prevede due possibilità: un buono per un altro viaggio o il rimborso in denaro.

In caso di rinuncia volontaria al viaggio non si ha diritto al rimborso. In caso di tariffa rimborsabile o flessibile, si può richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni contrattuali previste dalla tariffa. Se la tariffa non è rimborsabile/modificabile, si può richiedere soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, purché si sia effettuato il check in.



Ma ci sono due novità a favore dei consumatori.

easyJet ha annunciato che garantirà massima flessibilità. Tutti i passeggeri avranno la possibilità di cambiare i loro voli quest’estate senza una penale per il cambio, in qualsiasi momento fino a due ore prima della partenza. I passeggeri potranno spostare la propria prenotazione su un qualunque volo in vendita fino alla fine di settembre 2022

Anche chi sceglie Ryanair può spostare le date di viaggio due volte, senza pagare il supplemento di cambio volo ma solo la differenza di prezzo se presente, ma le modifiche devono essere effettuate almeno sette giorni prima della data di partenza del volo originale



Per quanto riguarda le prenotazioni degli alberghi, chi è in quarantena o in isolamento fiduciario ha diritto al rimborso. “Nel contesto dell’era Covid - fa sapere Federalberghi - gli albergatori sono stati flessibili: in linea generale non chiedono la caparra e non fanno più pagare penali sulle prenotazioni. Se nelle 48 ore precedenti il cliente ha pagato il soggiorno, si ammala ed è in quarantena è risarcibile al 100% di quanto pagato”.