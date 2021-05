American Airlines e Delta, si riparte dalla Premium Class

Il settore aereo riparte dalla categoria Premium. Delta Air Lines e American Airlines hanno infatti riscontrato un rafforzamento di questa classe di servizio durante la pandemia, che più della economy class sta attualmente contribuendo al risanamento delle finanze dei due vettori.

Durante i momenti di crisi più neri, American Airlines ha rilevato come i ricavi della Economy si fossero contratti del 50%-60% mentre invece - sui voli interni - quelli della Premium avessero subito una riduzione di circa il 30%. Questo anche in virtù delle richieste di upgrade dei passeggeri che avevano già acquistato un biglietto di Economy.

American ha inoltre notato lo stesso fenomeno anche nel segmento business per quanto riguarda il lungo raggio. Come riporta simpleflying.com, la medesima situazione ha interessanto Delta, con un prodotto Premium che a oggi ha già recuperato l'85% rispetto al 75% del Main Cabin in Economy.

Gaia Guarino