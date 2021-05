di Amina D'Addario

"Credo che la nostra Regione debba adottare come priorità quella di vaccinare tutti gli operatori del turismo. Non solo per dare tranquillità ai turisti, ma anche a chi lavora nella filiera".

A schierarsi apertamente a favore dell'immunizzazione di chi opera nel mondo dell'accoglienza è stato l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray, intervenendo al primo appuntamento dei "Dialoghi sul Turismo" organizzati da Isnart con la media partnership di TTG Italia e LaPresse.



"Se per caso - ha spiegato Bray - all'interno di una cucina di un grande albergo avessimo un caso di Covid, l'intera squadra probabilmente dovrebbe andare in quarantena e non sarebbe facile sostituire quel gruppo di lavoro. È per questo che credo che questa priorità debba essere davvero al centro del dibattito che le Regioni hanno con il Governo".



Sulla decisione dell'esecutivo di accelerare sul piano delle riaperture l'assessore ha invece affermato: "Sono contento delle decisioni del Governo, ma sono convinto che si possa andare anche un po' oltre e che sarebbe necessario venire incontro ad alcune richieste delle imprese".