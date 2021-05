Il lusso non tramonta. Anzi, si appresta a riprendere la sua corsa. Lo conferma l’osservatorio di Bain & Company realizzato in collaborazione con Altagamma. Tutto il mercato di alto livello mostra già segnali di ripresa e nel 2022 si arriverà a realizzare la rimonta. Ci sarà spazio anche per il mondo del turismo che, dopo questa fase di studio, riaprirà il gas per risalire la china soprattutto su mete e location di fascia alta.

