di Amina D'Addario

Un appello perché gli italiani possano vaccinarsi anche in vacanza. Lo ha lanciato Bernabò Bocca in occasione della 71esima Assemblea nazionale di Federalberghi che sabato scorso lo ha riconfermato all’unanimità alla guida della federazione.

“In vista dell’estate - ha sottolineato Bocca - sarà importante consentire agli italiani di ricevere la seconda dose in una Regione diversa da quella in cui si è ricevuta la prima, al fine di agevolare l’organizzazione e la prenotazione delle vacanze”.



Invertire la rotta

Una misura necessaria, secondo il presidente di Federalberghi, per invertire la rotta e ridare speranza a un settore fortemente impattato dalla pandemia. “L’anno che ci lasciamo alle spalle ha prodotto una grandissima devastazione. Il 2020 si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze e un calo medio di fatturato del 55%”.



"Situazione ancora difficile"

Nonostante la volontà del comparto di guardare con ottimismo alla ripartenza, Bocca ha parlato, peró, di una situazione ancora difficile. "Purtroppo il nuovo anno si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento: nei primi quattro mesi le presenze sono diminuite del 85% rispetto allo stesso periodo del 2019. La stagione invernale è saltata del tutto, quella primaverile non è ancora partita e se non ci sarà un cambio di prospettiva in tempi brevi, i risultati del 2021 saranno anche peggiori di quelli del 2020”.