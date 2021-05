Ancora un niente di fatto per l’abolizione del coprifuoco in Italia. Malgrado ci fosse molta attesa per la fine di questa settimana, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di frenare l’impazienza e di attendere i dati epidemiologici di venerdì prima di sedersi attorno a un tavolo per affrontare il tema.

Lo spostamento di orario

Se tutto andrà bene, lunedì 17 si riunirà il tavolo da cui dovrebbe scaturire la decisione sul limite agli spostamenti notturni. Ma l’intenzione del Governo non è abolire la misura tout court: da quello che trapela l’idea è posticiparlo alle 23, sulla linea degli altri Paesi europei. Tutti, infatti, tranne la Spagna, hanno concesso o concederanno nei prossimi giorni qualche ora in più di libertà serale, senza però togliere il provvedimento.



I matrimoni

Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma da quel che trapela sarà indicata presto una data per la ripartenza delle feste di nozze e di altre cerimonie. Oggi Draghi sarà alla Camera per rispondere al question time dove verrà posto il tema dei matrimoni ed è probabile che il premier apra alle richieste del settore, magari ponendo come criterio la possibilità di partecipare agli eventi dopo aver fatto il vaccino, il tampone o essere guariti dal virus.