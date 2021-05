Decreto Sostegni verso il voto di fiducia: nel pacchetto la proroga dei voucher

L’ultimo emendamento al decreto Sostegni approvato dalle commissioni del Senato porta con sé un’importante novità relativa ai voucher in generale e a quelli relativi a viaggi e turismo in particolare.

Il testo, che verrà sottoposto nel corso dei prossimi giorni al voto di fiducia, riguarda non solo i rimborsi per le spese di viaggio, dai biglietti ferroviaria a quelli dell’aereo, ma anche tutte le attività, dalle pratiche sportive in palestra, alle attività culturali, fino a concerti e spettacoli, che l’emergenza ha cancellato.

Innanzitutto, nel testo si proroga da 18 a 24 mesi la validità dei voucher per viaggi, soggiorni e pacchetti turistici che non si sono potuti effettuare. E il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggi.

Come riportato dal Corriere della Sera, il voucher interessa anche le gite scolastiche e i viaggi di istruzione. Può essere in questo caso richiesto per i viaggi organizzati dalle scuole dell’infanzia o per le ultime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si può inoltre richiedere per i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle superiori aderenti ai programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per il 2019/20 e 2020/21.



Il rimborso per l’accesso a palestre e impianti sportivi può tramutarsi sia in restituzione di quanto pagato, sia in un voucher di pari valore da utilizzare entro sei mesi dalla fine dell’emergenza, fissata al 31 luglio prossimo.

Biglietti di spettacoli e concerti cancellati garantiscono voucher più lunghi, da consumare entro tre anni.



L’emendamento non ha mancato di creare malumori fra le associazioni dei consumatori, che vorrebbero invece la possibilità per il cliente finale di ottenere se desiderato il rimborso immediato di quanto versato per i viaggi.